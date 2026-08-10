Asesinan a balazos a canadiense en su cámper

Las autoridades judiciales iniciaron una investigación por el hallazgo de un ciudadano de origen canadiense asesinado, con residencia temporal, en la comunidad del Quelite, en el municipio de Mazatlán, ya que este presentaba heridas en el cuello con arma blanca y disparos en su cuerpo.

Esta persona, de edad adulta, cuya identidad no fue dada conocer y vivía en un cámper, fue descubierta sin vida en un camino que conduce a la comunidad de Chapotal, en el mismo municipio, en donde vecinos reportaron que durante la madrugada escucharon detonaciones de armas de fuego.

Una de las versiones que se divulgaron es que su muerte violenta puede estar relacionada a un robo que sufrió esta persona en su cámper, en días que estuvo ausente y esta identificó al autor material y al reclamarle lo privó de la vida en forma violenta.