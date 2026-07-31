Asesinan a balazos a policía en Jonuta

Un elemento de la policía municipal identificado como Fidel “N”, originario de la ranchería Los Pájaros, fue asesinado a balazos alrededor de las 4:20 horas en el retén ubicado cerca del puente de Jonuta, tras ser atacado por presuntos sicarios.

El violento hecho se registró luego de que la noche los elementos municipales interceptaran dos camionetas que transportaban armas, lo que activó los protocolos de seguridad en la demarcación.

Tras dicho aseguramiento, un grupo armado perpetró la agresión contra los uniformados, dejando un saldo de un oficial muerto y otro más herido con múltiples golpes en el cuerpo.

Ante esta situación, elementos de las fuerzas federales implementaron un fuerte operativo para localizar a los responsables; en tanto, personal de la Fiscalía General del Estado de Tabascoacudió al lugar para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.