Asesinan a candidato presidencial, Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia en Ecuador, fue asesinado en Quito este miércoles, de acuerdo con El Tiempo.

El homicidio del político quedó captado en video y se ha viralizado en redes sociales. Una persona que se hallaba a la salida de Villavicencio, quien era escoltado por al menos cuatro elementos de seguridad, logró grabar el momento exacto en el que se escucharon al menos 10 detonaciones.

Fernando Villavicencio salía entre ovaciones de un mitin político realizado en el Coliseo Anderson, en Quito, cuando fue víctima del ataque. Segundos después, el panorama se tornó en confusión y tragedia.

Confusión

En otro video, también compartido en Twitter, se escucha a un hombre gritar con desesperación por el auxilio de la policía. Mientras que en las imágenes se observa a personas que intentan resguardarse.

“¿Dónde está Fernando?” y “¿Quién fue?, fueron algunas de las preguntas que se escucharon entre el barullo que provocó la confusión del momento.

Fuentes en Ecuador le confirmaron al diario El Tiempo que el candidato del Movimiento Construye-Lista 25 murió víctima de los disparos. Su deceso fue confirmado por su tío Galo Valencia.

Otro video compartido por la periodista de CNN, Andrea Bernal, exhibe el momento en que un par de personas que se hallaban en inmediaciones del reciento se resguardan al escuchar los disparos: “¡Agáchese, agáchese!”, se alcanza a escuchar.

En videos de mitines anteriores se escucha decir al candidato que le habían recomendado utilizar chalecos antibalas, aparentemente porque había recibido amenazas.

“Escuchen bien. A mí me han dicho que use el chaleco (antibalas). Aquí estoy, camisa sudada, ¡carajo! Ustedes son, ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito, ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan que aquí estoy, dijeron que me van a quebrar. ¡Aquí estoy, aquí está don Villa! ¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan, que vengan los sicarios, que vengan, que vengan los vacunadores, se acabó el tiempo de la amenaza!”, manifestó.

¿Quién era Fernando Villavicencio?

Fernando Alcibiadades Villavicencio Valencia era un periodista y político ecuatoriano que se convirtió en candidato presidencial por el Movimiento Construye-Lista 25. Junto a la ambientalista Andrea González formó el binomio Villavicencio-González que buscaba ganar la presidencia en Ecuador.

Inició su carrera en Petroecuador como dirigente social y posteriormente ejerció como periodista en varios medios de comunicación. Además, fungió como asambleísta nacional de Ecuador por la Alianza de la Honestidad, conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano, hasta su elección como candidato.