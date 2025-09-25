Asesinan a comandante de Tránsito y a su hijo

El comandante de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Efraín León y su hijo, fueron asesinados por hombres armados en la comunidad Tenería del Santuario, localizada en la zona norte de esta ciudad.

Efraín León prestó sus servicios en la corporación durante 30 años, hasta este 23 de septiembre, cuando un comando lo privó de la vida. El mando se encontraba en su día de descanso y se incorporaría a sus actividades este miércoles como jefe de turno.

Pasadas las 20:30 horas ingresó un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1 en el que se daba cuenta de una balacera en una casa-habitación ubicada en la calle Vicente Suárez casi esquina con Niños Héroes.

El comandante Efraín había recibido amenazas, informó el director de la corporación, Martín Filiberto García Medina.

La FGE informó que inició las investigaciones por el homicidio de Efraín y de Emmanuel (29 años).