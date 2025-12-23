Asesinan a coordinador regional del IMSS-Bienestar

El coordinador regional del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, fue asesinado a balazos la mañana del lunes en una colonia céntrica de Chilpancingo, en Guerrero.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 8 de la mañana en la colonia Rufo Figueroa, hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra Cabrera Díaz.

Según el reporte, el funcionario corrió hacia un restaurante para refugiarse, pero los armados lo siguieron y le volvieron a disparar.

El reporte indica que Cabrera Díaz recibió por lo menos seis disparos de un arma calibre 45.

Este asesinato ocurrió un día después de que se llevó a cabo el Paseo del Pendón, que estuvo resguardado por cientos de policías y militares e, incluso, por un helicóptero de la Policía Estatal.

Continúa en este sentido el despliegue de policías y militares por toda la ciudad como parte de la operación para resguardar la edición 200 de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo.