Asesinan a coordinadora municipal del guinda

La noche del martes fue asesinada una mujer en el municipio de Valle de Allende, Chihuahua, que se señaló de forma extraoficial se trata de la coordinadora municipal de Morena.

La víctima fue identificada como Lucía Guadalupe Mora Ávalos, quien trascendió, en vida era docente.

El hecho ocurrió la noche del martes al exterior de una farmacia, la cual se presume era propietaria.

En el ataque resultó lesionado su esposo, por lo que fue trasladado para recibir atención médica en condición grave.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación atendió el reporte sobre un homicidio ocurrido en la calle Benito Juárez, dicha persona presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Fue encontrada en el interior de una camioneta marca Honda, línea HRV, de color azul.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia correspondiente.