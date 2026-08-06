Asesinan a creador de contenido durante transmisión

En el exterior de uno de los restaurantes de la cadena Kentucky Fried Chicken, en el desarrollo Urbano de Tres Ríos en Culiacán, el creador de contenidos César Gastélum fue asesinado a balazos, frente a dos de sus compañeros, con los que realizaban una filmación para las redes sociales.

Sus atacantes, que viajaban en una motocicleta, se pararon frente al influencer y le dispararon a la cabeza para huir con rapidez del lugar, pese a que a escasos metros, se encuentran las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Vicefiscalía General Zona centro, donde siempre hay elementos del ejército y la Guardia Nacional.

Investigan como homicidio doloso

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que este caso es investigado a fondo, tomando como referencia el video que captó el momento del ataque en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, por lo que con el apoyo de intercambio de información del grupo interinstitucional se espera identificar a los agresores.

Como parte de una dinámica César y sus compañeros, decidieron convertirse por unas horas en repartidores de comida mediante una aplicación.

En el video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales, se observa a los creadores de contenido llegar a Kentucky Fried Chicken (KFC) para recoger el pedido asignado.

Al ingresar, una empleada les explicó que en ese momento no había tiras de pollo disponibles y que sería necesario esperar alrededor de diez minutos para completar la orden.

Ante la demora, el grupo decidió salir de nueva cuenta al exterior para esperar el pedido.

Mientras permanecían afuera del restaurante conversando, el ambiente cambió cuando observaron pasar a dos jóvenes cerca del lugar.

Según se aprecia en el video, la presencia de esas personas despertó inquietud entre los influencers.

Poco después, los mismos sujetos regresaron y uno de ellos disparó contra César en la cabeza. Ante ello, el influencer cayó al suelo y murió en ese sitio.

Por lo anterior, el Gabinete de Seguridad aseguró que hay coordinación con la Fiscalía de Sinaloa y entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, presuntamente en el contexto de la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.