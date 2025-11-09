Asesinan a delegado de comunidad de Sotelo

El delegado municipal de la comunidad de Sotelo, Hermenegildo Vázquez Pérez, de 45 años, fue asesinado por hombres armados que lo sacaron a la fuerza de su casa.

El asesinato ocurrió alrededor de las 12:00 de la noche del pasado viernes 7 de noviembre, cuando el representante comunitario se negó a subirse a un vehículo.

Los agresores irrumpieron en su vivienda en la calle Primavera, reportaron vecinos que pidieron ayuda al Sistema de Emergencias.

Ultimado

De las primeras indagatorias se desprende que Hermenegildo se resistió a las órdenes de los agresores, quienes le dispararon varias veces hasta quitarle la vida.

Los asesinos huyeron, pese al operativo de reacción de elementos de seguridad en la comuna y caminos vecinales.