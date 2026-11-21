El director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, Rafael Galván Navarro, fue asesinado a balazos en una emboscada la noche de este jueves y su escolta resultó herido de gravedad.

Los mandos realizaban labores de vigilancia a bordo de una patrulla en el acceso a esta ciudad. Un comando los interceptó alrededor de las 21:20 horas de este jueves 19 de noviembre en el camino a la comunidad de La Guadalupita.

Durante la agresión presuntamente pidieron apoyo a sus compañeros, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad, quienes al llegar al sitio encontraron heridos al titular de la corporación y al comandante.

Ambos fueron trasladados a una clínica particular cercana, en donde poco tiempo después se reportó la muerte del director a causa de las heridas de bala.

Tras ataque, muere escolta

Más tarde, el comandante Eduardo Cansiano murió en un hospital poco después del fallecimiento del director Galván Navarro.

La Fiscalía General del Estado informó que realiza las investigaciones procedentes por el homicidio de los elementos de Seguridad registrados este 19 de noviembre de 2026 en la carretera Pueblo Nuevo- Huanímaro, a la altura de la comunidad Guadalupe del Monte.