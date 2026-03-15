Asesinan a esposo de edil de Jerécuaro en centro botanero

Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, Guanajuato, Isabel Acevedo Mercado, fue asesinado en un centro botanero anoche por un grupo armado.

Alrededor de las 21:00 horas, hombres armados entraron a dicho establecimiento y dispararon contra los clientes, dejando un saldo de dos muertos y dos heridos, uno de los cuales es hermano de esta funcionaria pública, presuntamente.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo expresó su solidaridad con Acevedo Mercado, con su familia y con las de las víctimas.

Indagaciones

Indicó que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz a mantener plena coordinación con las autoridades federales y municipales, y con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, con el fin de coadyuvar en las indagaciones y dar con los responsables.

“Condenamos cualquier acto de violencia. Estamos con la gente de Jerécuaro y con su alcaldesa”, acotó en un mensaje a través de sus redes sociales.

En un comunicado, el gobierno municipal de Jerécuaro lamentó profundamente y condenó los hechos en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García y una persona más, y expresó condolencias para la alcaldesa.

Informó que elementos de seguridad activaron un operativo en la zona para la localización de los responsables, y que la Fiscalía realiza las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.