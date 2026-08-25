Asesinan a excandidato del PES en Morelos

Víctor Manuel Amado de León, excandidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la presidencia municipal de Coatlán del Río, fue asesinado a balazos la madrugada de ayer lunes en la colonia Justo Sierra, en Mazatepec, sur de Morelos.

El ataque armado fue perpetrado sobre la calle Guatemala, donde el político se encontraba en compañía de otro hombre en el interior de un automóvil.

Tras la agresión, su compañero fue llevado a un hospital del municipio de Tetecala para recibir atención médica, donde su estado de salud es reportado como delicado.

Fue hallado en su vehículo

Víctor Amado fue localizado sin vida al interior de un vehículo. Elementos policiacos acudieron al sitio y acordonaron el área para permitir el desarrollo de las diligencias.

Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

Durante mayo de 2024, en el periodo de campañas electorales, el domicilio de Amado, ubicado en Coatlán del Río, fue atacado con armas de fuego después de que se colocaran mantas con amenazas en su contra.

La Fiscalía inició una investigación para determinar el móvil del homicidio y establecer la identidad de los responsables.