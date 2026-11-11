Asesinan a exmando de seguridad en Michoacán

Bernardino Gómez Ávila, exmando de seguridad municipal de Ziracuaretiro, Ecuandureo, Uruapan y Puruándiro, fue asesinado a tiros la mañana de ayer martes al exterior de su tienda de abarrotes en la colonia Primo Tapia Poniente, en la ciudad de Morelia, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado emitió una cédula de búsqueda mediante el número 10/2024, en la que ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por información fidedigna que condujera a la localización, aprehensión o detención de Bernardino Gómez Ávila, señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado.

Gómez Ávila, además de haber sido secretario de Seguridad de varios municipios, se desempeñó como director de Seguridad Pública de Ziracuaretiro y subdirector de Seguridad Pública de Puruándiro, ambos cargos en 2017. Asimismo, el 26 de mayo de ese año sufrió un atentado armado sobre la autopista Siglo 21.

De igual manera, en enero de 2016, cuando era director de Policía en Ecuandureo, fue detenido y puesto a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro para ser investigado por su probable relación con hechos de privación ilegal de la libertad de seis personas que posteriormente hallaron asesinadas.