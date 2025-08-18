Asesinan a fotógrafo Gautier Sáenz

El conocido fotógrafo Gautier Sáenz fue asesinado la noche del pasado 15 de agosto en San Juan Bautista Tuxtepec, durante incidente de tránsito, según la Fiscalía General de Oaxaca.

Las investigaciones, aseguró, revelan que la víctima se encontraba a bordo de su vehículo sobre el fraccionamiento Los Mangos, cuando unas personas discutieron con la víctima.

De acuerdo con versiones extraoficiales, Gautier discutió, desde el interior de su vehículo, con unos hombres luego de que se camioneta quedó obstruida por unas motocicletas. Uno de ellos lo apuñaló. Gautier condujo su vehículo para recibir atención médica, pero murió en el camino y se impactó con una barda sobre la calzada Tecnológico, en la colonia 5 de Mayo.

Al arribar, los elementos de seguridad pública observaron que Gautier había perdido la vida y presentaba heridas provocadas por un objeto punzo cortante.

Herida mortal

“Derivado de este altercado, uno de los agresores empuñó un arma punzocortante (cuchillo) infligiendo lesiones en la víctima. Los agresores huyeron del lugar de los hechos. En tanto que, debido a la gravedad de las heridas la víctima se dirigió hacían la ciudad de Tuxtepec, para recibir atención médica, sin embargo, perdió la vida mientras conducía su vehículo”, detalló.

La Fiscalía del Estado informó que dos personas fueron detenidas por su probable participación en el asesinato del fotógrafo.