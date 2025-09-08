Asesinan a funcionario de Seguridad en Los Cabos

El administrador de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito de Los Cabos, Ángel Ojeda de Jesús (39 años), fue asesinado este domingo en un domicilio en la localidad de San José del Cabo. De acuerdo con los reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el ataque ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando vecinos de la colonia Villa Bonita escucharon disparos y alertaron a los cuerpos de seguridad.

Pesquisas

Al llegar al lugar, paramédicos confirmaron que el cuerpo de esta persona se encontraba ya sin vida y con impactos de bala en el cuerpo. Agentes de investigación criminal y peritos iniciaron con el procesamiento del lugar y se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. El secretario general del ayuntamiento dijo que el gobierno condena estos hechos y envió sus condolencias a la familia.