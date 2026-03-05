Asesinan a ganadero; abren carpeta de investigación

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Samuel “N”, líder de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, ocurrido la noche del 3 de marzo en el municipio de Cuauhtémoc.

Primeros reportes

De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente de 69 años fue atacado por sujetos armados cuando se encontraba a bordo de su camioneta tras salir de un rancho en el municipio de Cuauhtémoc. Tras la agresión fue trasladado a un hospital, pero perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Cabe destacar que apenas el 1 de marzo había rendido protesta para un nuevo periodo al frente de la organización ganadera.

La FGE recibió una llamada de alerta sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla, de dicha municipalidad.

Autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del ganadero Samuel “N”, de 69 años de edad, originario de Cuauhtémoc.

Trabajos de campo

La Fiscalía general ha iniciado con los trabajos de campo y gabinete para el esclarecimiento de los hechos y para dar con personas responsables de los mismos, con el compromiso de llevarlos ante la justicia y procesarlos conforme a derecho.