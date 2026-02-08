Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista

Un hombre -quien fue identificado como hermano de una exalcaldesa morenista y de un excandidato petista- fue asesinado a tiros en la Sierra de Zongolica, en la zona montañosa central de Veracruz.

La víctima fue identificada como Raúl Hernández Sánchez, hermano de la ex presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, la morenista Norma Estela Hernández Sánchez y hermano del ex candidato del PT a la misma alcaldía, Crispín Hernández Sánchez.

Los reportes policiales, dieron cuenta que el hombre fue asesinado a tiros en las cercanías de la comunidad de Paso del Águila del municipio de Zongolica.

Aunque se registró una intensa movilización policial, los atacantes no fueron ubicados.

En noviembre del año pasado, el líder indígena, exalcalde, exdiputado y exdirigente estatal del PRD, Juan Carlos Mezhuafue, fue asesinado a tiros en la misma Sierra de Zongolica.