Asesinan a madre e hija buscadoras

La tarde de pasado sábado asesinaron a las buscadoras Patricia Acosta Rangel y Katia Citlalli Jáuregui Acosta, madre e hija respectivamente, del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en la colonia 18 de Marzo de la ciudad de Salamanca.

Las buscadoras se desplazaban a bordo de una motocicleta por las calles Estado de México y Estado de Durango, en donde fueron atacadas a balazos. Las víctimas fallecieron en el sitio, mientras los agresores se dieron a la fuga.

Corporaciones de Seguridad atendieron el reporte de vecinos sobre los disparos.

“Pati” y “Cati” se integraron al colectivo por la desaparición de su hijo y hermano, Miguel Ángel Jáuregui Acosta, el 8 de febrero de 2024, quien fue encontrado muerto, y siguieron en la organización de búsqueda pese a la localización sin vida de su ser querido.

En redes sociales del colectivo, Alma Lilia Tapia compartió fotografías en las que aparecen Patricia Acosta Rangel, su hija Katia y su hijo Miguel Ángel.

“Unidos por la sangre, reencontrados por el espíritu, de nuevo juntos, más allá del dolor y de las sombras existe un lugar de luz donde el amor nunca muere. Allí, el tiempo se detiene y la familia se vuelve a encontrar, por siempre unida en el abrazo de la paz”, expresó.

El colectivo lamentó el asesinato de la madre e hija, y expresaron la exigencia de justicia en la marcha por las madres buscadoras y las mamás desaparecidas que realizaron este 10 de mayo por las principales calles de Salamanca y manifestación frente a la presidencia municipal.

“Nada qué festejar, mucho por qué luchar”, señaló.