Asesinan a subsecretario de Seguridad de Indaparapeo

El subsecretario de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, fue asesinado este martes cuando viajaba en su vehículo particular.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el mando policiaco circulaba en la carretera Morelia-Queréndaro, cuando fue alcanzado por hombres armados que abrieron fuego contra su camioneta.

El vehículo quedó volcado a un costado de la carretera. En el parabrisas se cuentan más de 30 impactos de bala, el vidrio trasero quedó destruido y se observan daños en el vidrio lateral, del lado del conductor, y el techo de la unidad.

El cuerpo de Velázquez Castillo quedó tirado a un costado de la camioneta.

Medios locales indicaron que el ataque tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas, cerca del poblado de San Isidro.