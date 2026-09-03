Asesinan a tecladista de Camilo Séptimo

El tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, fue asesinado a balazos junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica, dentro de un domicilio del fraccionamiento Gran Viure, en Atizapán de Zaragoza.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió la madrugada del 1.º de septiembre en un inmueble de la calle Bosque de Amantes.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas estaban atadas de las manos. En una de las recámaras fue localizado otro menor de edad, quien resultó ileso.

La esposa del músico fue identificada como Ana Paola, de 35 años, mientras que la menor fue identificada como Sofía. Ana Paola se encontraba en estado de gestación.

En el lugar también se localizó un perro, mascota de la familia, maniatado.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEdoMex), así como personal de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil (PC), quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Un amigo del tecladista señaló a las autoridades que horas antes Jonathan Meléndez le comentó que se reuniría con un socio y le pidió que, si no tenía noticias de él en determinado tiempo, acudiera ante las autoridades debido a que mantenía problemas con esa persona.

Detenidos

La fiscalía inició las investigaciones para esclarecer el múltiple homicidio y determinar el móvil del ataque.

Por estos hechos, se desplegó un operativo entre autoridades dando como resultado la detención de dos presuntos autores del homicidio.

Se trata de Diego Sebastián “N”, identificado como “socio” del tecladista, y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los hechos.