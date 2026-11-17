Un hombre y dos de sus hijos, de 7 y 17 años, fueron asesinados durante un ataque armado perpetrado la madrugada de este lunes en una vivienda del municipio de Galeana, al sur de Nuevo León.

En los hechos, otro menor de 12 años resultó herido.

La agresión ocurrió cuando sujetos armados dispararon contra el domicilio donde se encontraba la familia.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como José Raúl Alejandro, de 35 años; su hija Diana Monserrat, de 7, y Josué, de 17 años, quienes fallecieron a consecuencia de las heridas de bala.

También resultó lesionado Raúl, de 12 años, quien recibió impactos de arma de fuego en las piernas y fue trasladado a un hospital de la región.

La familia era originaria de Boca del Refugio, pero residía en Ramos Arizpe, Coahuila, y se encontraba de visita con familiares cuando ocurrió la agresión.