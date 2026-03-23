Asesinan a una mujer; suman 14 feminicidios

Carmela, de 41 años, fue asesinada por arma de fuego tras un ataque armado en pleno centro del municipio San Pedro Atoyac, ubicado en la Costa de Oaxaca.

De acuerdo a organizaciones, suman 14 feminicidios en Oaxaca en lo que va del 2026.

A la mujer le fue arrebatada la vida con arma de fuego durante la noche del viernes en una de las calles del municipio. De acuerdo a los vecinos, iba acompañada de su hija, quien resultó lesionada y trasladada a un centro médico en Pinotepa Nacional.

Tras los hechos, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el lugar para el levantamiento del cuerpo por parte de agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Luego, trasladaron el cuerpo al panteón municipal para la necropsia correspondiente.

“Ya se iniciaron las investigaciones con protocolos de investigación para el delito de feminicidio”, informó la Fiscalía de Oaxaca.

El asesinato de Carmela se da un día después del asesinado de la presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam, Nazaret Cortés Velasco, quien perdió la vida en la madrugada del jueves.

El crimen de Nazaret ocurrió sobre la calle Eucalipto del barrio Vista Hermosa de esta población que forma parte de la Sierra Sur. En el atentado, su hija Monserrat Cortés Velasco resultó con heridas de bala, al igual que la hija de Carmela.

De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), del 1 de enero en lo que va de marzo suman 14 feminicidios.

“Del primero de diciembre de 2022 al 12 de marzo de 2026, lo que va de esta administración, se han registrado 300 casos de mujeres asesinadas”, indica el informe de la organización feminista.