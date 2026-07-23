Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el miércoles con disparos de armas de fuego.

El crimen ocurrió en un puesto de comida en el interior del fraccionamiento La Esmeralda ubicado en el municipio de San Pablo Etla, y fue perpetrado por hombres armados.

Fue director de Cortv y actualmente mantenía su actividad periodística a través de su columna “El Zumbido del Moscardón”, y su última publicación fue hace seis horas. Sus opiniones y trabajo estuvieron enfocados en cuestionamientos al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que el periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, recibió tres disparos de un arma de fuego calibre 22 entre el cuello y la cabeza.

En el crimen, detalló, participaron al menos dos personas a bordo de una motocicleta, uno de los cuales fue quien detonó el arma de fuego. Hasta el momento, se encuentra una persona detenida, pero se investiga si tuvo relación o participación en los hechos.

Alrededor de las 10:50 de la mañana de ayer miércoles, el periodista Alejandro Leyva fue asesinado en un puesto de comida ubicado frente a su domicilio en el fraccionamiento La Esmeralda en el municipio de San Pablo Etla.

Colaborará Gabinete con autoridades estatales

Tras el asesinato, el Gabinete de Seguridad informó que brindará el apoyo necesario para el esclarecimiento del homicidio, luego de que la víctima fuera atacada con disparos en un puesto de comida.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales aseguraron que “este crimen no quedará impune” y que mediante el trabajo coordinado con las autoridades del estado, buscarán fortalecer las investigaciones y avanzar en la detención de los responsables.