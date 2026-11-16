Asesinan al reportero Flores Salado en Acapulco

El reportero Eduardo Flores Salado fue asesinado la noche del sábado en la colonia Canuto Noruega, en la zona conurbada de Acapulco.

El homicidio lo confirmó la Fiscalía General de Estado (FGE) 12 horas después a través de un escueto comunicado.

Asimismo, informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado contra Flores Salado y no dio ningún detalle del crimen.

De acuerdo con versiones policiacas, alrededor de las 9:30 de la noche del sábado fue hallado el cadáver del reportero en la calle Revolución. Tenía señas de haber sido estrangulado.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) donde fue reconocido por sus familiares.

Flores Salado era reporte del portal de noticia y noticiera de radio Enfoque Informativo, en Acapulco. Tenía más de 20 años de trayectoria.