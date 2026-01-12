Asesinan en Guanajuato a 17 personas

En el transcurso de este sábado 10 de enero, diecisiete personas fueron asesinadas con armas de fuego en siete municipios de Guanajuato.

En la jornada violenta, grupos armados ocasionaron cuatro masacres con doce personas privadas de la vida en Valle de Santiago, Irapuato y Salamanca, donde la mayoría de las víctimas son jóvenes y adolescentes.

Alrededor de las 21:30 horas, mataron a tiros a tres hombres que iban a bordo de una motocicleta en el camino a la colonia Barlovento.

Minutos después acabaron con la vida a balazos del adolescente “SGHH” en una vivienda de la calle Puerto Peñasco, en la misma zona habitacional.

Las víctimas del ataque son Luis Manuel, de 25 años y dos adolescentes identificados por la Fiscalía General del Estado con las siglas SIGT y JPRV.

Poco antes, en la colonia Comunal Emiliano Zapata, un hombre falleció a manos de sujetos que le dispararon.