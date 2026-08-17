Asesinan en prisión de Michoacán a Jorge Torres, “El Marino”

Jorge Luis Torres Villalón, “El Marino”, homicida intelectual de un menor de edad en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado a tiros al interior del Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1, donde se encontraba recluido desde de enero de este año.

Además del homicidio, “El Marino” era investigado por los delitos de delincuencia organizada y su autoría en otros hechos de violencia en la entidad.

Los informes indican que durante la noche de este sábado, Jorge Luis Villalón se encontraba adentro de su celda, cuando fue muerto a balazos por otra persona que todavía no ha sido identificada.

En el lugar, las autoridades encontraron un arma calibre .25 y cuatro cartuchos percutidos. La Fiscalía confirmó la muerte del recluso e inició las investigaciones del caso.

Quién era Torres Villalón

Jorge Luis Villalón Torres, “El Marino”, estaba acusado de ordenar el homicidio de Alexander, un estudiante de bachillerato, muerto a tiros, el 5 de junio del año 2023, en la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas.

Ese día, la víctima y su mamá se encontraban afuera de su casa a bordo de una camioneta, cuando fue herido por disparo de arma de fuego durante un ataque armado.

El adolescente fue trasladado por su mamá y un vecino a un hospital de esa ciudad portuaria, pero horas después perdió la vida.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, donde se integró la carpeta de investigación en la que se recabaron datos de prueba de la participación de José Luis Villalón en el delito.

El 25 de marzo del año pasado, la Fiscalía fue informada de la ubicación y posterior detención del investigado en Canadá, por lo que inició el proceso de traslado con ayuda e intervención de la Unidad de Procedimientos Internacionales de FGR.

El pasado 10 de enero, Villalón fue traído a México en extradición; sin embargo, también era investigado por delitos del fuero federal e incluso por atentados con un coche bomba y por el asesinato del contraalmirante José Luis Corro Chávez, titular de la Capitanía de Puerto en Lázaro Cárdenas.