Asesinaron a nuestra juventud: Gustavo Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su pesar tras los reportes del presunto asesinato en México de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México”, expresó Petro en su cuenta de X.

Reclamo

En un posteo con varios errores, Petro denunció lo que llamó “mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina”.

El presidente colombiano añadió: “Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.