Asesinato de edil no es político

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, pidió no politizar el tema del asesinato del alcalde de Tancanhuitz de Santos, Jesús Eduardo Franco Larraga, y contrario a lo mencionado por la Fiscalía Estatal, el mandatario reveló que ya hay una persona detenida y aseveró que otras dos involucradas serán capturadas en las próximas horas.

Declaró que “siempre hemos pedido no politizar el tema de la seguridad como fue ayer el caso de Tancanhuitz, es un suceso que quisieron aparentarlo como de delincuencia organizada pero no ha sido así, es una riña entre particulares entre misma gente del cabildo”.

El gobernador de San Luis Potosí confirmó que las autoridades ya detuvieron a una persona, “ya empezaron a caer los responsables”, y dijo confiar que en el transcurso del día pueden caer otras dos personas también involucradas en los hechos; sin embargo, prefirió no dar sus nombres, ni si se trata de funcionarios municipales.

Asimismo, recalcó que este tipo de situaciones no deben de politizarse y aunque hayan estado en conflicto personas que son de un partido u otro, eso no quiere decir que sea por cuestiones políticas, no es un tema de partidos, es un tema de seguridad pública.

Finalmente, lamentó que como ha sido el caso con Tancanhuitz, desafortunadamente no se tiene la mejor comunicación con algunos alcaldes en materia de seguridad, sobre todo de municipios pequeños, “no nos dicen lo que está pasando, nunca nos dicen nada; necesitamos más cooperación de los alcaldes, ni siquiera les pedimos que actúen ellos contra los delincuentes, simplemente que nos compartan la información para poder actuar nosotros”.