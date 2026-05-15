Asesinato de Ximena y José: suman 18 detenidos

A casi un año del asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Ximena Guzmán y Pepe Muñoz, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que a la fecha suman 18 personas detenidas por este suceso.

Además, precisó que el año pasado fue asesinado en Morelos un integrante del grupo delictivo relacionado con este crimen, quien participó recargando teléfonos celulares que se utilizaron para la ejecución.

“Al día de hoy, como resultado de las diferentes acciones operativas, han sido detenidas 18 personas”, dijo.

Precisó que hasta ahora “se han recabado suficientes elementos” para determinar que seis de los detenidos tuvieron participación material en los hechos, mientras que uno de ellos, presuntamente, fue parte activa de la célula de ejecución. El resto de los detenidos realizaron funciones de planeación.