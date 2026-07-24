Asesinatos y ejecuciones no cesan en Tabasco

En medio de una disputa entre grupos del crimen organizado, las ejecuciones no cesan en Tabasco tras registrarse este jueves el hallazgo del cuerpo embolsado de una persona en un cultivo de maíz a orillas de la carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura de la entrada Las Barbacoas, con dirección hacia Santa Teresa y el Poblado C-29.

El cadáver fue descubierto por jornaleros que al ingresar a sus labores del campo notaron una bolsa de nailon negra y, al inspeccionar el paquete, alcanzaron a ver el rostro de la víctima, de quien hasta el momento se ignora el sexo.

Debido a las investigaciones en el sitio, las autoridades mantuvieron bloqueada temporalmente la circulación vial en los tramos que conectan la carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos con el Poblado C-29.

Este nuevo hecho sangriento se suma a la racha casi diaria de personas ejecutadas, decapitadas y desmembradas que azota a la entidad, que de acuerdo con las autoridades se debe a la pugna directa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora.

Guerra por la plaza

Al respecto, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, aseveró el pasado martes que las víctimas halladas descuartizadas forman parte de esta guerra por la plaza entre ambas bandas rivales.

—Pues son bandas, ¿no?, que se están peleando la plaza. Es lo que hemos venido diciendo desde que llegamos.

—¿Cuáles bandas son, don José Ramiro? ¿Las tienen identificadas? —Pues son bandas que se dedican.

—Pero hay nombres, ¿tienen nombres?

—No, no. O sea, no. Sí hay detenidos.

“En ningún gobierno, en ningún gobierno, también eso hay que decirlo, ¿eh? En ningún gobierno se había detenido a tantos delincuentes, ¿verdad?, como en este. Hay más de mil 500 detenidos de la delincuencia organizada que se dedica a enfermar al pueblo tabasqueño”.

—De esas bandas que están peleando, ¿cuáles son, don José Ramiro?

—Las que tú conoces. La Barredora, allá el Cártel Nueva Generación. Es un negocio y se están peleando la plaza.