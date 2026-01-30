¡Asesino, lárgate!, gritan estudiantes a Calderón

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue increpado y señalado como “asesino” por estudiantes durante su participación en un panel de la Cumbre de Líderes y Jóvenes 2026, organizada por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), ayer miércoles.

En el video compartido en redes sociales por Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), se escuchan los gritos de “¡asesino!” y “¡lárgate!”, mientras el expresidente sonríe y el moderador Vuk Jeremi, expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, menciona que “es grandioso vivir en un lugar democrático”.

La undécima edición, titulada “Se busca: Un secretario general de la ONU para un mundo roto”, contó con la participación del panista Calderón Hinojosa; Hina Rabbani Khar, presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional; y Achim Steiner, presidente de la Conferencia de Sostenibilidad de Hamburgo.

Solito se explica: Sheinbaum

Respecto el video que circula en redes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo: “sin comentarios, solito se explica lo que ocurrió”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el periodo del expresidente dejó muchas víctimas y resaltó que el secuestro aumentó durante el sexenio del panista.

“Hay que recordarlo, recordarlo y recordarlo”, mencionó la presidenta.