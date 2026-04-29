ASF, lista para emitir sanciones

El auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, se reunió en privado con diputadas y diputados federales integrantes de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, así como la de Vigilancia de la Auditoría, a quienes agradeció la aprobación de la reforma que fortalece las capacidades de fiscalización del órgano a su cargo.

En el encuentro, adelantó que se lleva a cabo una auditoría integral a los megaproyectos de la cuarta transformación, y se declaró listo para que la ASF emita sanciones y obligue a reparar el daño a quienes hagan mal uso de los recursos públicos.

Al término del evento, la diputada Claudia Rivera Vivanco calificó como asertiva la estrategia de fiscalización que se está ejecutando para garantizar la rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno.

Señaló que el programa anual de auditorías “marca un hito al buscar que las sanciones tengan un efecto restaurativo real ante el daño causado a la ciudadanía”.

Nuevo esquema

La también secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, destacó que el nuevo esquema permite aplicar multas de hasta 200 mil pesos a servidores públicos, una medida que genera un precedente fundamental para cuidar el actuar de los funcionarios y que no se tenía en administraciones pasadas.

Uno de los puntos clave destacados por la diputada fue la auditoría integral que se realiza a los megaproyectos de la Cuarta Transformación. Explicó que estas revisiones no solo se centran en la obra pública, sino también en su funcionamiento, logística y operación: “Esta fiscalización profunda abona a la transparencia y otorga certidumbre a la ciudadanía y a la oposición sobre el uso correcto, adecuado y óptimo de los recursos públicos en los proyectos estratégicos del país”.

La integrante del Grupo Parlamentario de Morena hizo un llamado a mantener el prestigio de la Auditoría Superior de la Federación, instando a las y los legisladores a vigilar “que no se retomen conductas del antiguo régimen, como la intervención de gestores o auditores privados que intentan hacer uso de contactos particulares dentro de la institución”.