Después de más de un siglo sin modificaciones en la duración máxima del tiempo ordinario de trabajo, México inicia la transición hacia una semana laboral de 40 horas.

Tras la publicación de la reforma al Artículo 123 Constitucional en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante 2026, el país establece un periodo de adaptación previo a la entrada en vigor del primer recorte el 1 de enero de 2027.

Beneficiados

La medida beneficia directamente a más de 13 millones de personas en sectores clave (como la industria manufacturera, el comercio, los servicios de hospedaje y alimentos, el transporte y el apoyo a negocios) sin afectar sus percepciones económicas.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecidas en el Convenio 116, la disminución del tiempo laboral ocurre de forma escalonada a razón de dos horas por año, siempre con efecto a partir del 1 de enero de cada ciclo anual. Según precisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esta modificación constitucional mantiene intacto el salario base y conserva todas las prestaciones vigentes (jornada máxima diaria de ocho horas, prima dominical, pago en días festivos, regulación del tiempo de comida, vacaciones y al menos un día de descanso semanal), además de abrir la posibilidad de acordar esquemas flexibles entre empleadores y personal para ampliar los días de reposo.

Horas extras

Respecto al tiempo extraordinario, la normativa fija reglas claras: las horas extra continúan como un acto estrictamente voluntario y comienzan a contabilizarse a partir de la hora 41 una vez completada la transición.

Asimismo, el marco legal establece un tope máximo de 12 horas extra pagadas al doble y cuatro al triple (lo que representa un límite absoluto de 56 horas semanales) y prohíbe de forma expresa que las personas menores de edad laboren tiempo extraordinario. De acuerdo con la OIT, este ajuste favorece la salud cardiovascular, reduce la fatiga y disminuye los accidentes en los centros de trabajo.

Canales de atención

Para garantizar que las empresas y unidades económicas respeten los nuevos límites horarios a partir de 2027, la reforma fortalece la inspección federal mediante la obligatoriedad de un registro electrónico de entradas y salidas.

Ante cualquier incumplimiento, recorte salarial injustificado o negativa para aplicar la reducción horaria, el Gobierno de México dispone de canales institucionales gratuitos para la atención ciudadana.

Las personas trabajadoras cuentan con el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), disponible en el portal oficial de la STPS (siqal.stps.gob.mx), así como con la línea telefónica 079 de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde personal especializado brinda asesoría jurídica sin costo.