Como resultado de trabajos de inteligencia para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), localizaron y desmantelaron tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, uno en Sinaloa, posiblemente de “Los Mayos” y dos en Michoacán supuestamente de “La Nueva Familia Michoacana”.

En una primera acción, en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa, los elementos ubicaron un laboratorio clandestino donde aseguraron mil litros y 800 kilos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos, 210 kilos de sustancias de uso dual y diversos materiales empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

En una segunda acción, en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán, hallaron otras dos infraestructuras ocultas.

Los uniformados encontraron mil 600 kilos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos, cerca de dos mil kilos de sustancias de uso dual, así como tanques, reactores, material empleado para la producción de drogas sintéticas y dos vehículos.

En ambos eventos, los laboratorios y el material utilizado para la elaboración de drogas fueron inhabilitados para evitar su reutilización.