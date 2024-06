Así publican medios la victoria de Sheinbaum

Las elecciones en México del domingo pasado, generaron atención no sólo en el país, sino a nivel internacional. Medios internacionales le dieron amplia cobertura y lo publicaron así en sus primeras planas de este martes.

E.U.A

The New York Times: El diario estadounidense publicó en su portada una nota titulada: “México da más poder a su partido de izquierda”. La nota destaca que el margen con el que ganó Sheinbaum es el “mayor en décadas” y que los resultados de las elecciones parecen colocar a Morena y sus aliados (PT y el Partido Verde) “en una posición para rediseñar el panorama político en el país”.

The Wall Street Journal: “México elige a su primera mujer presidenta”, destaca el medio enfocado en temas económicos. La nota alude a que también será la primera presidenta judía, y que afianza el poder de Morena en el país. El WSJ también aludió al nerviosismo que el resultado de las elecciones, en las que Morena se llevó “carro completo”, generó en el peso, que el lunes cayó.

The Washington Post: “Señales de advertencia para la democracia mexicana”. El diario señala que la concentración de poder que consiguió Morena, el partido gobernante, genera inquietud ante la posibilidad del regreso del país a un “régimen de un solo partido”.

Europa

El País: El diario español señala que “México da un triunfo arrollador a su primera presidenta”. Subraya que, como resultado de las elecciones, Morena no sólo controlará el Congreso, sino también la mayoría de los estados y la promesa del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, de una “transición suave”.

Le Monde: El diario francés destacó que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México y que ganó con casi 60 % de los votos. Resalta que la nueva presidenta es una científica cercana al mandatario saliente que prometió gobernar “para todos los mexicanos”.

The Guardian: El periódico británico titula así su nota “Presidenta: Sheinbaum makes history in Mexico” (Sheinbaum hace historia en México). Indica que la candidata no sólo consiguió una victoria histórica, sino que la cimentará con una “supermayoría” en el Congreso.

Asia

Global Times: El medio chino destacó que México tendrá “su primera mujer presidenta”. Con una foto de Sheinbaum, el diario habla del porcentaje con el que ganó la líder izquierdista.

Jerusalem Post: El periódico israelí alude al “mandato arrasador” que obtuvo Sheinbaum en las elecciones y que además de ser la primera mujer presidenta en México, será la primera jefa de Estado judía. Sheinbaum, señala, hereda el proyecto de su mentor y líder saliente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad entre los pobres ayudó a impulsar su triunfo.