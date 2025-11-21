Así se vivió el Desfile del 20 de Noviembre en CDMX

Este 20 de noviembre se llevó a cabo el Desfile Cívico-Militar con motivo del 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana. Cabe destacar que esta es la primera vez que el desfile cambió de ruta para culminar en el Monumento a la Revolución.

Durante el desfile de la Revolución Mexicana se realiza la representación de revolucionarios en una locomotora.

Concluyó “sin novedad”, desfilaron ante el pueblo de México, una bandera monumental, cuatro estandartes de guerra, 2 mil 759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, 19 deportistas, 100 charros, 44 civiles, 62 niños, 34 vehículos terrestres, nueve vehículos antiguos, 5 mil 3 caballos y 23 aeronaves.