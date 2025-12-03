Así será el registro para becas en primaria en 2026

La Beca Rita Cetina 2026 se prepara para abrir su registro a inicios del próximo año y miles de madres, padres y tutores ya están atentos al proceso.

El programa entrega mil 900 pesos cada dos meses por familia. En caso de que en un hogar haya más de un estudiante, se agrega un extra de 700 pesos por cada hijo adicional.

El proceso se dividirá en dos etapas según el grado escolar del estudiante, y se realizará completamente en línea:

Enero de 2026: para alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria y en septiembre de 2026: para alumnos de primero, segundo y tercer grado.

El trámite deberá realizarse desde la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta Llave MX, por lo que se recomienda que el tutor la tenga activa antes de iniciar el proceso.

Pasos para hacer el registro: Ingresar a la plataforma con la cuenta Llave MX, capturar los datos del estudiante: nombre, CURP, grado y escuela pública donde está inscrito, además validar o subir la información del tutor y enviar la solicitud y descargar el comprobante.

Esperar la confirmación oficial para recoger la tarjeta en caso de ser beneficiario.

Así quedarían los apoyos: 1 hijo inscrito: mil 900 pesos bimestrales, 2 hijos inscritos: 2 mil 600 pesos, 3 hijos inscritos: 3 mil 300 pesos y así sucesivamente.