Asignan mil 743 lugares en Tu Segunda Opción

La UNAM asignó mil 743 lugares de licenciatura mediante el proceso “Tu Segunda Opción”, con lo que suman 50 mil 817 estudiantes de primer ingreso para el ciclo escolar 2026-2027/1: 28 mil 151 mediante pase reglamentado, 20 mil 923 a través del Examen de Control y mil 743 por esta convocatoria extraordinaria.

La universidad informó que “Tu Segunda Opción” fue dirigido a quienes no resultaron seleccionados después de presentar el Examen de Control y les permitió registrar tres alternativas de licenciatura.

Guía para consultar los resultados

Los participantes pueden consultar los resultados en (www.tusegundaopcion.com), mediante su número de folio, para conocer en cuál de las tres opciones registradas fueron asignados.

A partir del lunes 7 de septiembre podrán acudir al área de servicios escolares del plantel correspondiente con su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía.

El martes 8 de septiembre podrán descargar desde “TU SITIO” la documentación complementaria necesaria para concluir el proceso de inscripción.

Para esta convocatoria, la UNAM puso a disposición lugares en 73 programas de licenciatura impartidos en 17 entidades académicas y planteles ubicados en la Ciudad de México y otras entidades del país.

La Facultad de Filosofía y Letras recibió el mayor número de estudiantes asignados, con 258; seguida por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con 247; la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, con 222; la ENES León, con 184, y la Facultad de Música, con 172.

También fueron asignados 128 estudiantes a la ENES Juriquilla; 127 a la Escuela Nacional de Trabajo Social; 103 a la ENES Mérida; 68 a la FES Aragón; 60 a la FES Zaragoza, campus II Tlaxcala, y 58 a la FES Cuautitlán.

La distribución se completó con 27 lugares en la ENES Oaxaca; 26 en el Instituto de Energías Renovables, ubicado en Temixco, Morelos; 21 en la Facultad de Artes y Diseño, campus Taxco; 16 en la FES Zaragoza; 15 en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, y 11 en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.

La universidad precisó que las personas asignadas a Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista y Piano deberán cumplir los prerrequisitos establecidos para esas licenciaturas.

Con la publicación de estos resultados, la UNAM concluyó el proceso de asignación de lugares de licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.