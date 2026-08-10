Asignó UNAM sedes para examen de control

Ante la próxima aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha incrementado la inconformidad entre los aspirantes por la sede asignada para presentar la evaluación en modalidad presencial, pues afirman que llevarla a cabo implicará mayores gastos y tiempos de traslado.

Sin embargo, ¿cómo determinó las sedes, fechas y horas asignadas a cada uno de los aspirantes?

De acuerdo con la máxima casa de estudios, la asignación se realizó considerando criterios de regionalización, con el objetivo de reducir, en la medida de lo posible, los tiempos y costos de traslado, por lo que aclaró que no será posible realizar cambios de sede.

“La Universidad Nacional Autónoma de México agradece tu disposición para acudir a la presentación del examen de control. Sabemos que este proceso implica tiempo, organización y, en algunos casos, un traslado desde su lugar de residencia; por ello, hemos procurado generar las mejores condiciones para que pueda realizar tu evaluación con tranquilidad, seguridad y en igualdad de circunstancias”, se lee en un mensaje de la institución a los aspirantes registrados.

La Universidad Nacional, previo a la aplicación del examen de control, también recomendó a los aspirantes revisar con anticipación la ubicación de la sede asignada y planificar el traslado considerando las condiciones de tránsito o cualquier eventualidad; presentarse puntualmente en la fecha y horario señalados en la cita y llegar con suficiente anticipación para realizar el registro de ingreso sin contratiempos; y llevar consigo una identificación oficial vigente y la cita de examen impresa.

2 mil aspirantes en Guanajuato

La UNAM aplicará el Examen de Control Presencial a 2 mil 777 personas que aspiran a cursar una de las 12 licenciaturas que oferta en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León.

La prueba se aplicará los días 12 y 13 de agosto de 2026 en los salones del Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado enfrente de las instalaciones de la Feria de León, en el estado de Guanajuato.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM informó que desde el 7 de agosto está habilitado el sistema para que las personas aspirantes a presentar el Examen de Control Presencial consulten el día, horario y sede que se les ha asignado de manera particular.