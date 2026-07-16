Asiste Pedro Haces al Foro Parlamentario en la ONU

En el Foro Parlamentario de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrado en la sede de las Naciones Unidas, el diputado federal Pedro Haces Barba presentó una serie de propuestas para fortalecer el papel de los parlamentos en el cumplimiento de la Agenda 2030 y acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La participación del legislador mexicano se llevó a cabo durante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF 2026), considerado por la Organización de las Naciones Unidas como el principal espacio internacional para evaluar los avances de la Agenda 2030 y definir acciones frente a los desafíos globales.

Ante representantes parlamentarios de diversos países, Haces Barba sostuvo que los compromisos internacionales requieren ser traducidos en acciones concretas desde los poderes legislativos.

“Los gobiernos negocian acuerdos internacionales; los parlamentos somos quienes los convertimos en leyes, presupuestos, derechos y mecanismos de supervisión”, afirmó, según un comunicado de prensa de su oficina.

Durante el panel “Ciudades y Comunidades Sostenible”, el legislador señaló que el desarrollo urbano debe medirse por la calidad de vida que ofrece a la población y no únicamente por el crecimiento de la infraestructura.

“Una ciudad moderna no es la que tiene los edificios más altos; es la que no deja a nadie atrás”, expresó.