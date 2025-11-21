Asisten 150 personas a segunda marcha

Durante la manifestación de la Generación Z, a la que se convocó ayer 20 de noviembre, a la par del desfile con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Gobierno de la CDMX reportó la asistencia de 150 personas en la movilización, y señaló que, durante su desarrollo, se registró una riña entre particulares, en el entronque de Paseo de la Reforma y Guerrero, por lo que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito intervino para disuadir la confrontación.

De acuerdo con la Secretaría, la movilización inició en el Ángel de la Independencia y avanzó sobre Paseo de la Reforma, donde presentó una interrupción momentánea a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan/Amajac.

Explicó que, tras un diálogo sostenido en Reforma, se acordó permitir su avance una vez que la retaguardia del desfile concluyó su paso y el personal operativo se retiró de la ruta.

La marcha continuó hacia el Centro Histórico hasta llegar a la calle de Palma y 5 de Mayo, donde fue detenida debido a que la logística del desfile seguía en proceso de retiro en la plancha del Zócalo capitalino. Además, sobre Madero fueron decomisados toletes, máscaras de gas y cadenas.

Asimismo, se registró que un pequeño grupo de personas encapuchadas ingresó al Zócalo por la calle 16 de Septiembre; sin embargo, su expresión no pasó a mayores ni generó incidentes relevantes.