Asisten 600 mil personas a festejos de la 4T

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob), informó que al acto por los 7 años de Transformación, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reunió a 600 mil personas.

Señaló que para el desarrollo del evento se implementó un amplio dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y diversas dependencias capitalinas quienes realizaron recorridos preventivos, monitoreo permanente y acciones de acompañamiento a los asistentes.

“Estas medidas permitieron mantener un ambiente seguro y de convivencia en todo momento”.

De manera paralela, se puso en marcha un operativo vial en el primer cuadro de la ciudad para facilitar la movilidad peatonal y garantizar accesos controlados. Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes escalonados, desvíos y apoyo a peatones, contribuyendo a que los flujos hacia el Zócalo se desarrollaran sin contratiempos.

“Gracias a estos dispositivos, la concentración transcurrió en orden, con saldo blanco y sin incidentes”, indicó.

SNTE rechaza acarreo al evento de CSP

Por lo anterior, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), rechazó que hubo acarreo al evento “7 años de la transformación” encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo.

Ante un Zócalo acaparado por docentes, banderas y paraguas naranjas, el líder del Sindicato expresó que tienen que corresponderle al gobierno de la 4T ante los acuerdos que han llegado con la presidenta Claudia Sheinbaum.

—“¿Cuántos maestros vinieron hoy?”, se le preguntó al finalizar el evento.

—“45 mil compañeros, llegaron desde las dos de la mañana. Aquí en los estados aledaños nada más, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, el Valle de Toluca y de Tlaxcala y algunos de Puebla”, respondió.

—“¿Hubo acarreos?”, se le cuestionó.

—“No, es libre. No se obliga a nadie. Sí, claro (se les puso transporte). Tenemos que corresponderle al gobierno de la 4T, lo bien que nos ha tratado.

“En el mundo somos ejemplo de cómo en la pandemia estuvo pendiente de nosotros el presidente López Obrador y tuvimos en el primer año de la doctora una excelente respuesta salarial, esperamos que el próximo año podamos llegar al mismo nivel que el salario mínimo, que ese por ciento”, contestó el senador.

El SNTE llegó desde temprana hora de este sábado 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó los 7 años de la transformación.

Con banderas y sombrillas naranjas con las siglas del SNTE, docentes ocuparon gran parte del Zócalo en la también llamada “marcha del tigre”.

“¡Maestros con Claudia!”, “¡Con educación, la transformación!” y “¡El magisterio unido, jamás será vencido!”, fueron algunas consignas que gritaron los integrantes del Sindicato, encabezado por Alfonso Cepeda.

Además de apoyo al SNTE, se observaron gran cantidad de banderas del Tecnológico Nacional de México, CATEM, Ferrocarrileros, CROC y alcaldías.