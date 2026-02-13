Asisten a conferencia titulares de seguridad

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina (Semar), asistieron a la “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”, efectuada en la ciudad de Washington, Estados Unidos, los días 10 y 11 de febrero.

En el marco de este evento se reafirmó que la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de México y la coordinación operativa con el Comando Norte de Estados Unidos en la frontera común, han demostrado ser efectivas, además de permitir reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.