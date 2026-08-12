Asisten a equipo infantil de futbol varado en Colombia

Ante el sismo de magnitud 7.4 que ha dejado más de 200 personas fallecidas en Colombia, el equipo infantil Obeliz FC de futbol sala pidió ayuda para salir del país y regresar a México.

Los menores y sus entrenadores compartieron que se asustaron mucho y publicaron un mensaje en sus redes sociales en el que pidieron ayuda al gobierno para regresar a Tijuana con sus familias.

“Estamos bien físicamente, golpeados anímicamente y mentalmente debido al fuerte sismo en el cual lastimosamente fuimos alcanzados”, expresaron desde el municipio de Armenia.

En un mensaje más reciente, el equipo indicó que el gobierno de Baja California se contactó con ellos y se estaban trasladando de Armenia a Bogotá, “esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”.