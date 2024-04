Las candidatas de Morena a la alcaldía de Villagrán, Cinthia Teniente, y a la gubernatura del estado, Alma Alcaraz Hernández, colocaron sellos de clausura en la puerta principal de la presidencia municipal de Villagrán la tarde de este sábado.

Las morenistas realizaron un recorrido por el centro de la ciudad seguidas de simpatizantes hasta llegar al edificio público, para sellar la puerta con bandas con la frase: “Fuera el mal gobierno. Clausurado”.

Ambas candidatas anunciaron este viernes que presentaron denuncias ante las fiscalías del Estado y General de la República por haber recibido amenazas de muerte en las redes sociales. Ayer, en un mitin en la plaza pública, Cinthia Teniente señaló que no dejará la campaña a pesar de las amenazas que ha recibido.

“Yo no me bajo ni me rajo, aquí estoy, porque el pueblo quiere un cambio y una transformación para nuestro municipio”, acotó.

A su vez, Alcaraz Hernández recordó a la candidata de Celaya, Gisela Gaytán, asesinada el lunes pasado. “Hemos iniciado un proceso electoral manchado de sangre y desde aquí les anuncio a los panistas que ya se van porque no tienen nada qué hacer en el gobierno”.

En el evento se comprometió a garantizar educación, cultura y deporte para niños y jóvenes de la localidad. “Vamos a construir una de las diez Universidades del Bienestar para nuestro querido Villagrán y uno de los 50 Centros Raíces con canchas para que practiquen deporte y con guarderías para las madres trabajadoras de este bello municipio”, dijo.