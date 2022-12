Aspirantes que se quieran pasar de vivos, se les revierte

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que al que se quiera pasar de vivo, se le reviente, esto con miras a la sucesión presidencial, porque, consideró, el pueblo está ya muy consciente.

Recordó una anécdota de hace más de 20 años, cuando Porfirio Muñoz Ledo optó por salir del PRD al no ser candidato a la presidencia en 2000 y lo hizo por el extinto PARM, conforme avanzó la campaña de aquel año, Muñoz Ledo se sumó a la “ola azul” que dio por triunfador a Vicente Fox.

Después de un tiempo, cuando López Obrador ya era jefe de gobierno, Muñoz Ledo se convirtió en su asesor, pero no fue muy sabido, así, cuando llegó una de las marchas contra el desafuero, el hoy presidente pidió a Muñoz Ledo dar un mensaje y la rechifla de la gente fue generalizada. “De haber sabido no se lo pido, pero eso es una lección que el pueblo no olvida”.

“El que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto boomerang. Entonces, hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”, expresó.

En la mañanera de este jueves, el mandatario federal fue interrogado sobre los espectaculares de apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que han aparecido en diversos estados del país, a lo que respondió que en eso no se mete, “eso es otra cosa, lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado”.