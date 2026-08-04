Aspirantes seleccionados bloquean Insurgentes

Aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron en la Torre de Rectoría para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión realizado en línea y acusaron que se violentaron sus derechos estudiantiles. Sin embargo, tras no recibir respuesta por parte de las autoridades universitarias, bloquearon Avenida Insurgentes.

En punto de las 12:00 horas los inconformes se concentraron en la Torre de Rectoría, donde entre consignas demandaron que se respete su lugar en la Universidad Nacional y rechazaron la aplicación del examen de control en modalidad presencial, a una semana del inicio del ciclo escolar.

Adicionalmente, los aspirantes afirmaron que, si en última instancia la máxima casa de estudios no revoca la determinación anunciada por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, volverán a realizar la evaluación; sin embargo, pidieron la instalación de una mesa de diálogo con autoridades universitarias.