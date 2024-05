Jorge Álvarez Máynez aseguró que sus aspiraciones presidenciales no son para alcanzar un cargo, sino con el objetivo de convertir a México en el mejor país de toda su historia, con prosperidad, justicia y seguridad.

Así lo manifestó desde Tulancingo, Hidalgo, donde se reunió con estudiantes de la Universidad Vizcaya de Las Américas, en donde además de presentar su proyecto de nación “El Nuevo México” pidió a los jóvenes salir a votar el próximo 2 de junio.

“Lo que yo quiero plantearles es algo que va más allá. Yo lo dije en el debate, yo aspiro a mucho más que ser Presidente porque aspiro a que el país sea el mejor país de la historia. El voto es súper importante y yo les he dicho tan importante que yo prefiero que alguien vote, aunque no sea por mí, a que no vote”, declaró el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

A horas de su cierre de campaña, el político zacatecano hizo un llamado a que además de votar, haya una transformación en la mentalidad de los jóvenes para hacer de la República mexicana un mejor país.

“El 3 de junio vamos a amanecer y va a haber gente que se está robando el agua de los mexicanos a través de concesiones ilegales. El 3 de junio va a haber explotación. Va a haber miles de estudiantes que tienen que ir al internado, a la residencia, al servicio social de salud, por ejemplo, enfermeras, enfermeros, doctores y doctoras que son explotados laboralmente, jornaleros agrícolas explotados”.

Así también, Jorge Álvarez Máynez aseguró que, gracias a las redes sociales y a los jóvenes, su campaña por la presidencia de México “es la más barata de la historia”, pero también la más viral, hecho que trascenderá por la nueva forma de hacer política que él implementó en sus 90 días de campaña.