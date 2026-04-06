Astronautas del Artemis II vieron cara oculta de la Luna

Los astronautas de la misión Artemis II, que llegan este hoy a la Luna, aseguraron desde el espacio en una entrevista con el canal estadounidense NBC que ya han echado un primer vistazo a su cara oculta, que tienen previsto sobrevolar mañana, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

En la entrevista, que el periodista de NBC calificó como la realizada “a mayor distancia en la historia”, la astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural de la Tierra mientras se pasaban el micrófono, que volaba por la nave Orión.

Más tarde, la NASA publicó la imagen, tomada el sábado, en la que se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial.

Completamente maravillados con las vistas desde la nave Orión, los astronautas de Artemis II, la primera misión que orbitará la Luna en más de 50 años, se mostraron agradecidos de poder hacerlo.