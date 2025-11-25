Asume Arredondo presidencia de la Alianza de Medios Mx

La Alianza de Medios Mx designó a Carlos Alberto Arredondo Sibaja, directivo clave de Vanguardia, como su nuevo presidente.

En un comunicado, la asociación señaló que el liderazgo de Arredondo se enfocará en los objetivos fundacionales de la Alianza y permitirá consolidar su crecimiento e impacto en los estados de la República, con énfasis en la defensa de la libertad de expresión y prensa. De acuerdo con Carlos Arredondo, encabezar las tareas de la Alianza de Medios Mx constituye un privilegio y una responsabilidad importantes:

Propósito

“Mi principal preocupación será contribuir a que dicho propósito se cumpla y que eso sirva para mantener al periodismo mexicano como un actor relevante de nuestra vida pública”, agregó. En la transición, reconoció la labor de Andrea Miranda, presidenta saliente, cuyo trabajo fue “fundamental para el desarrollo y consolidación” de la organización.

Además, se detalló que Miranda continuará manteniendo una función de liderazgo estratégico dentro de la asociación, “brindando su valiosa consultoría y experiencia para asegurar la continuidad de los proyectos clave”.