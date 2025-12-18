Asume Consejeri´a Jurídica Esthela Damia´n Peralta

Una de las colaboradoras más cercanas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Esthela Damián Peralta, asumió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en sustitución de Ernestina Godoy Ramos, quien dejó el cargo tras ser designada fiscal general de la República.

El nombramiento no solo representa un relevo institucional, sino también una decisión política que coloca en una posición estratégica del Gobierno Federal a una funcionaria que acompañó a Sheinbaum durante la campaña presidencial de 2024 y que forma parte de su círculo de confianza desde su etapa al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

Abogada de formación, Damián Peralta ha construido una trayectoria vinculada tanto al trabajo jurídico como a la operación política.

Cercanía

Su cercanía con la mandataria se consolidó entre 2018 y 2022, cuando se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno capitalina, un cargo clave para la articulación de la agenda política, la coordinación interinstitucional y el seguimiento de decisiones estratégicas.

Posteriormente, ocupó la dirección general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y la secretaría ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde esas responsabilidades impulsó políticas públicas con énfasis en derechos humanos, atención a grupos vulnerables y fortalecimiento institucional, áreas que se convirtieron en uno de los ejes de su perfil dentro del servicio público.

En el ámbito federal, Esthela Damián se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cargo que ocupó hasta su llegada a la Consejería Jurídica.

Desde esa posición estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia, un modelo prioritario para el actual gobierno, orientado a la prevención social y a la intervención temprana, con sustento jurídico y enfoque de derechos.

Con su llegada a la Consejería Jurídica, la presidenta coloca a una aliada política en una de las áreas más sensibles del Ejecutivo, encargada de dar viabilidad legal a las decisiones presidenciales y de acompañar jurídicamente el rumbo del proyecto de gobierno.